Zonguldak'ta çevre gönüllüleri atıkların sahile vurmasına ilişkin açıklama yaptı

Zonguldak'ta çevre gönüllüleri, dalga nedeniyle eski çöp döküm alanından denize karışan atıkların sahilde kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle basın açıklamasında bulundu.

Kozlu ilçesindeki Balkaya Sahili'nde bir araya gelen Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu üyeleri adına konuşan Berran Aydan, 2008'den itibaren sahadaki katı atık depolanmasının durdurulduğunu ancak geçmiş yıllarda biriken atıkların fırtınalı havalarda dalgalarla denize sürüklendiğini söyledi.

Bu durumun özellikle katı atık deposunun yakınında bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Kozlu Sahili'nde sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirten Aydan, "Kozlu sahilinde kullanılmış tıbbi atıklara, serum setlerine ve enjektörlere çok miktarda rastlanmaktadır. Balıkçılar ağlarından balık yerine çöp toplamaktadır. Denizin yayıcı etkisiyle bu durum hem insan sağlığı hem de çevre için geniş bölgelere yayılabilen tehditler oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydan, denizin yayıcı etkisi nedeniyle durumun, geniş bölgelerde insan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de sorunun yerel yönetim bütçeleriyle çözülemeyeceğini belirterek, ilgili bakanlıkların destek vermesi gerektiğini söyledi.

Sorunu göreve geldiğinde devraldığını ifade eden Erdem, vahşi çöp döküm alanının Zonguldak sahilleri için ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Erdem, fırtınalı havalarda denizin çöpleri sahile taşıdığını kaydederek, "Bugüne kadarki vahşi çöp döküm alanı, Zonguldak sahillerinin ortasına indirilmiş bir hançerdir. Burada hiçbirimiz farklı düşünmüyoruz. Sorun ortada, sorun sadece bir çevre kirliliği değil, aslında çevre felaketidir. Her yağmurlu, fırtınalı havada deniz önce çöpleri içine alıp sonra sahillere vuruyor. Bu her yıl kötü havada olan bir şey." diye konuştu.