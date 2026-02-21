Haberler

Zonguldak'ta çevre gönüllüleri atıkların sahile vurmasına ilişkin açıklama yaptı

Zonguldak'ta çevre gönüllüleri atıkların sahile vurmasına ilişkin açıklama yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta çevre gönüllüleri, dalgaların eski çöp döküm alanından denize karışan atıkları sahile taşıması nedeniyle yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Kozlu Sahili'nde toplanan grup, sağlık açısından tehdit oluşturan duruma dikkat çekti.

Zonguldak'ta çevre gönüllüleri, dalga nedeniyle eski çöp döküm alanından denize karışan atıkların sahilde kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle basın açıklamasında bulundu.

Kozlu ilçesindeki Balkaya Sahili'nde bir araya gelen Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu üyeleri adına konuşan Berran Aydan, 2008'den itibaren sahadaki katı atık depolanmasının durdurulduğunu ancak geçmiş yıllarda biriken atıkların fırtınalı havalarda dalgalarla denize sürüklendiğini söyledi.

Bu durumun özellikle katı atık deposunun yakınında bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Kozlu Sahili'nde sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirten Aydan, "Kozlu sahilinde kullanılmış tıbbi atıklara, serum setlerine ve enjektörlere çok miktarda rastlanmaktadır. Balıkçılar ağlarından balık yerine çöp toplamaktadır. Denizin yayıcı etkisiyle bu durum hem insan sağlığı hem de çevre için geniş bölgelere yayılabilen tehditler oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydan, denizin yayıcı etkisi nedeniyle durumun, geniş bölgelerde insan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de sorunun yerel yönetim bütçeleriyle çözülemeyeceğini belirterek, ilgili bakanlıkların destek vermesi gerektiğini söyledi.

Sorunu göreve geldiğinde devraldığını ifade eden Erdem, vahşi çöp döküm alanının Zonguldak sahilleri için ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Erdem, fırtınalı havalarda denizin çöpleri sahile taşıdığını kaydederek, "Bugüne kadarki vahşi çöp döküm alanı, Zonguldak sahillerinin ortasına indirilmiş bir hançerdir. Burada hiçbirimiz farklı düşünmüyoruz. Sorun ortada, sorun sadece bir çevre kirliliği değil, aslında çevre felaketidir. Her yağmurlu, fırtınalı havada deniz önce çöpleri içine alıp sonra sahillere vuruyor. Bu her yıl kötü havada olan bir şey." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Özgür Özel 'Elime belge ulaştı' deyip, Erdoğan'a seslendi

"Elimde belge var" diyerek Erdoğan'a seslendi: Sattırmam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! Motosikletlerle gelip katliam yaptılar
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

Avrupa ülkesi, belediyelerde giyilmesini yasakladı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı