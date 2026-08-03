Haberler

Zonguldak'ta cankurtaranlar 127 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Zonguldak'ta cankurtaranlar 127 kişiyi boğulmaktan kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta yaz sezonu boyunca belediyenin cankurtaranları, Kızlar, Tersane ve Kapuz plajlarında boğulma tehlikesi geçiren 127 kişiyi kurtardı. Cankurtaranlar, sezon boyunca görevlerinin başında olduklarını ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Ancak denize girmenin yasaklandığı bir günde yüzmeye çalışan 1 kişi boğuldu.

ZONGULDAK'ta yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 127 kişi belediyenin cankurtaranları tarafından kurtarıldı. Öte yandan bu sezon denize girme yasağı varken yüzmek isteyen 1 kişi ise boğuldu.

Kent merkezinde, deniz sezonunun açılmasından bu yana insanlar sıcak havanın keyfini yüzerek çıkarıyor. Zonguldak Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunan Kızlar, Tersane ve Kapuz plajlarında görev yapan cankurtaranlar, olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sezon başından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 127 kişiyi cankurtaranlar kurtardı.

CANKURTARANLAR MÜDAHALELERİ ANLATTI

Cankurtaran Hasan Sarı, "Kapuz Plajı'nda altın cankurtaran olarak görev yapmaktayım. Sezon açıldığından beri 57 vakaya anında müdahale etmiş bulunmaktayız. Sezonun devamında da görevimizin başında olacağız" dedi.

Gümüş cankurtaran olarak Kapuz Plajı'nda görev yapan Senem Mesci, "Birçok vakaya müdahalede bulunduk. Amacımız, burada vatandaşımızı güvenli bir şekilde evine göndermek. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yaşamadık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Tersane Plajı Tesis Sorumlusu Muzaffer Kaya ise 40 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını açıklayarak, "Bu sebepten hiçbir can kaybı yaşamadık. Belediye olarak önceliğimiz tesisimize gelenlerin can güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

Kızlar Plajı'nda görev yapan gümüş cankurtaran Umut Boz da sezon başından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 30 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Öte yandan, Valilik tarafından denize girmenin yasaklandığı gün denize girmeye çalışan 1 kişinin ise boğulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Aziz başkan çıldırdı! Şampiyonluk için şimdi de o yıldızı istiyor
Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TAG Otoyolu’nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?

Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı