Haberler

Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 39 yaşındaki Nazım Z., evinde hareketsiz bulunup hayatını kaybetti. Annesinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı; ölüm nedeni araştırılıyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi Yonca Apartmanı'nda yaşayan Nazım Z'yi (39) odasında hareketsiz gören annesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde Nazım Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazım Z'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Eylem hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: Çok sayıda tutuklama var
Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi

Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler