Akrabasını bıçakla öldürdü

Akrabasını bıçakla öldürdü
Güncelleme:
Zonguldak'ta tartıştığı akrabası tarafından bıçakla saldırıya uğrayan Serkan Akdal hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli Murat D. kısa süre içinde yakalandı.

ZONGULDAK'ta, tartıştığı akrabası Murat D.'nin (44) bıçakla saldırdığı Serkan Akdal (44), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Serkan Akdal ile akrabası Murat D. Arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Murat D. cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdal'ın acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşına boğuldu.

Ekipler, olay yerinden kaçan Murat D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yayla Mahallesi'nde bir ağaçlık alana kaçtığı belirlenen Murat D., yapılan operasyonla yakalandı. Bu esnada ekipler, cinayette kullanılan bıçağı bulmak için park ve valilik çevresindeki çalıları aradı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

