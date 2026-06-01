Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen kişinin şüpheli kız arkadaşı adliyede

Zonguldak'ta Ercan Kolçak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kız arkadaşı K.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde olayın kendini savunma sırasında gerçekleştiğini öne sürdü.

Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.Ç, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesine getirildi.

K.Ç'nin jandarmadaki ifadesinde, Kolçak tarafından daha önce tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve darbedildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kolçak'ın olay günü kendisini zorla taksiyle eve götürüp kapıları kilitleyerek telefonunu aldığını, daha sonra da elinde bıçakla yanına geldiğini savunan şüphelinin, çıkan arbedede bıçağın maktulün göğüs bölgesine saplandığını iddia ettiği belirtildi.

Şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Hacıali köyünde dün, Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç (28), gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak erkek arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulunmuş, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
