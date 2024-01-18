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Zonguldak'ta batan geminin yerinde söküm işlemi için firma belirlendi

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Zonguldak'ta batan 'Kafkametler' isimli geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ederken, geminin balçıkla dolduğu için girilemeyen noktalarına ulaşmak amacıyla yapılacak olan yerinde söküm işlemini yapacak firma belirlendi.

ZONGULDAK'ta, batan 'Kafkametler' isimli geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 2 aydır sürüyor. Aramalara katılan 'Nene Hatun' gemisi çalışmalarını sonlandırırken, geminin balçıkla dolduğu için girilemeyen noktalarına ulaşmak amacıyla yapılacak olan yerinde söküm işlemini yapacak firma belirlendi.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 2 aydır sürüyor.

'NENE HATUN' AYRILDI

Çalışmalarda görev alan 'Nene Hatun' gemisi, bölgedeki görevini tamamlayarak pazar günü İstanbul'a ulaştı. Kayıp denizcileri arama çalışmaları ise denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisinin dalgıç ve botlarıyla, karadan ise jandarma ekiplerinin gözlemleriyle devam ediyor.

'YERİNDE SÖKÜM' BAŞLAYACAK

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde, geminin, balçıkla dolduğu için girilemeyen yerlerine ulaşmak amacıyla planlanan yerinde söküm ve karaya çıkarma işlemleri için de firma belirlendi. Aras Salvage adlı firmanın ilerleyen günlerde denizin içinde, yerinde söküm çalışmalarını başlatması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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