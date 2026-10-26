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Zonguldak'ta baş ağrısıyla hastaneye giden Oktay Çakır aracında baygın bulundu

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Zonguldak'ta baş ağrısıyla hastaneye giden Oktay Çakır aracında baygın bulundu
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Zonguldak'ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitmek için yola çıkan Oktay Çakır, yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın bulundu. İl Özel İdaresi personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitmek üzere yola çıkan Oktay Çakır, yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın bulundu. Bölgeden geçen İl Özel İdaresi personelinin ilk müdahalesini yaptığı Çakır, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak-Filyos tünellerinde çalışan Oktay Çakır, şiddetli baş ağrısı nedeniyle kendi aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra Çakır, Zonguldak İl Özel İdaresi personeli Ergin Karakaya ve Koray Yeşildağ tarafından yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın halde bulundu. Çakır'a ilk müdahaleyi yapan 2 personel, sağlık ekiplerine haber verdi. Çakır, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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