Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta davası kapsamında sevgilisinin dairede keşif yapıldı

Zonguldak'ta 2 yıl önce sevgilisine ait 8'inci kattaki evin terasından atlayarak hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili süren dava kapsamında, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yaşadığı dairede keşif yapıldı. Tanıkların ve olay yerine ilk gelen polislerin yeniden ifadesinin alındığı keşifte Kenan Usta, delillerin karartılabilmiş olacağını öne sürerek, kızının olay gününün bulunmayan ertesi gün kırık halde bulunan telefonunda deliller olabileceğini söyledi.

ZONGULDAK'ta 2 yıl önce sevgilisine ait 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümüyle ilgili süren dava kapsamında, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (35) yaşadığı dairede keşif yapıldı. Tanıkların ve olay yerine ilk gelen polislerin yeniden ifadesinin alındığı keşifte Kenan Usta, delillerin karartılabilmiş olacağını öne sürerek, kızının olay gününün bulunmayan ertesi gün kırık halde bulunan telefonunda deliller olabileceğini söyledi.

Olay, 5 Şubat 2021'de İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, iddiaya göre, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.