AVM otoparkındaki bıçaklı kavga kamerada

Zonguldak'ta iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada park levhaları, çöp kutuları ve bıçaklar kullanıldı. Kavga esnasında yaralanan olmadı, polis 12 kişiyi gözaltına aldı.

ZONGULDAK'ta, AVM otoparkında 2 grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı öne sürülen park levhalı, çöp kutulu, bıçaklı, tekmeli yumruklu kavga anları, cep telefonuyla görüntülendi.

Kavga, dün gece, merkeze bağlı Milli Egemenlik Caddesi'ndeki AVM'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; 5 ve 7 kişilik 2 ayrı grup arasında 'kız meselesi'nden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların park levhasını, çöp kutusunu kullandığı, 1 kişinin de bıçakla karıştığı kavgada, kişilerin birbirlerine tekme ve yumruk da attığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubu dağıttı. Koşarak kaçmaya çalışanlar ile polis arasındaki takibin ardından yakalanan 12 kişi birbirinden şikayetçi olmadı. Şüpheliler için 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. O anlar, AVM'deki bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada yaralanıp hastaneye başvuranın da olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
