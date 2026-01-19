Haberler

Zonguldak'ta ava gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor

Zonguldak'ta ava gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava giden ve kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Mustafa U. için arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, köylülerle birlikte sarp ve ormanlık alanlarda yoğunlaşmış durumda.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa U. (31), dün akşamüzeri ava gittiğini söyleyerek evden ayrıldı.

Mustafa U'nun geri dönmemesi ve kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Öte yandan bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapılıyor.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
