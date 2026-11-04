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Zonguldak'ta akşam şiddetlenen sağanak caddelerde su birikintilerine yol açtı

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Zonguldak'ta akşam şiddetlenen sağanak caddelerde su birikintilerine yol açtı
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Zonguldak'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam şiddetini artırdı; kent merkezindeki cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent merkezinde cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Zonguldak'ta sağanak, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Hafif şekilde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işyerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleriyle yağmur altında yürüdüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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