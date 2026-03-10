Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık M.D, hayatını kaybeden Serkan Akdal'ın kavgada yanında olan yeğeni B.A'nın (14) yanı sıra oğlu S.A. (16) ile annesi Ş.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Maktul Akdal'ın kavgada yanında olan diğer yeğeni Y.T. (14) ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık M.D, savunmasında, olaydan bir ay önce Serkan Akdal ile sohbet ettiklerini, maktulün alkolün etkisiyle kötü sözler söylediğini, eşine sesli mesajlar attığını, bunun üzerine kendisini uyardığını öne sürdü.

Belli bir günün ardından kendisiyle tekrar karşılaştığını, maktulün kendisine sataştığını iddia eden M.D, arkadaşı S.N. ile "sahil" denilen yere gidip alkol aldıklarını, telefonunda çağrı gördüğünü, maktule geri döndüğünü ve kendisine küfür etmesinden dolayı telefonu kapattığını savundu.

M.D, maktulün kendisine nerede olduğunu sorduğunu ve kendisinin de yerini söylediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Bana 'Bekle seni öldürmeye geliyorum.' dedi. Ağzımızın tadı kaçmasın diye oradan ayrılmak istedim. Tam rampadan çıkarken telefonum tekrar çaldı. Beni aradığında, 'Geldim, seni öldürmeye geliyorum.' dedi. Ben de bunu duyunca biraz yürüdüm, endişe duydum. Bıçağı görünce korkar, kaçar diye düşündüm. Kafamı kaldırdığım sırada aramızda az bir mesafemiz vardı. Ellerimi yukarı kaldırdım, 'Gelme.' dedim, üzerime geldi. Elindeki demir sopayla saldırdı. Sağ omzuma demir sopayla vurdu. Bende elimdeki bıçağı rastgele savurdum. Öldürme kastım yoktu. Kendimi kurtarmak için hamle yaptım. Eğer aksi bir kastım olsaydı eylemime devam ederdim."

Daha sonra kendisine vurmaya başlayan maktulün yeğenlerini uzak tutmaya çalıştığını ileri süren M.D, Serkan Akdal'ın o esnada karşı kaldırıma geçip bulunduğu yerden yeğenlerine "Vurun." diye bağırdığını iddia etti.

Sanık M.D, maktulün fazla yara aldığını düşünmediği için taksiye binip eve gittiğini, eve girmek için merdivenlerden yürüdüğü sırada montunda kan fark ederek eve giremediğini, merdivende eşine olanları anlatıp polise teslim olacağını söylediğini ve o an bıçağı ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Polis arabalarını görmesiyle kendisini aradıklarını düşündüğünü aktaran M.D, "Deniz kulübünün orada olayı polislere anlattım. Polisler beni evin orada almadılar. Bu şekilde teslim oldum. Maktulün ailesinin acılarını paylaşıyorum. Kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Benim onunla husumetim yoktu." diye konuştu.

Maktulün annesi Ş.A. da olanların hep alkol yüzünden olduğunu kaydederek, "M.D, eşiyle tartışıyor. 'Boşanacağım.' gibi söylemlerde bulunmuş. Tartışma devam ederken oğlum da tartışmaya dahil olmuş. Şikayetçiyim." dedi.

Maktul Akdal'ın yeğenleri B.A. ve Y.T. ise olay günü maktulle akşamüstü buluşup gezdiklerini, bir lokalde yemek yediklerini, sanık ile maktulün konuşup tartıştığını, daha sonra yanına gitmek için ayrıldıklarını, maktul Akdal'ın kendilerine demir sopalar verdiğini ancak "Bana bir şey olmadan karışmayın." dediğini öne sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmada telefon ses kayıtları dinletildi, olaya ilişkin kamera görüntüleri izletildi.

Öte yandan, dinleyici sıralarında bulunan ve görüntülerin izletildiği sırada sanığa hakaret eden bir kişi duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde 18 Aralık 2025'te M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.