Haberler

Zonguldak'ta saat 04.17'de anma etkinliği

Zonguldak'ta saat 04.17'de anma etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümünde yapılan anma programında Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, depremler sonrası şehirlerin planlanmasında bilim ve mesleki etik ilkelerine vurgu yaptı.

ZONGULDAK'ta 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı düzenlendi. Madenci Anıtı'na hayatını kaybedenler için karanfil bırakılırken etkinlikte konuşan Demokrasi Platfromu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir. Şehirler sadece beton yığınları değildir. Yıkılan kentlerin tarihi dokusu, kültürel mirası ve yerel halkın ihtiyaçları gözetilerek planlama yapılmalıdır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler için kent merkezinde Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla anma etkinliği düzenlendi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Madenci Anıtı önünde başlayan anma programına, Demokrasi Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Yener Aslanbuğa katıldı. Katılımcılar hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra grup Madenci Anıtı önüne karanfil bıraktı.

Anma programında konuşan Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "Acılarımız hala tazedir. Zonguldak Demokrasi Platformu olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor ailelerine, yakınlarına ve ülkemize sabır diliyoruz" dedi.

'MADENCİ VARSA UMUT VARDIR'

Deprem bölgesinde madencilerin enkazdan birçok kişiyi kurtardığını ifade eden GMİS Genel Sekreteri Yener Aslanbuğa, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışmalara katılan bir cana bir aileye umut olan tüm madenci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlara ne desek, ne kadar teşekkür etsek az. Madenci varsa umut vardır diyorum. Ülkemiz deprem bölgesi maalesef bununla yaşamak zorundayız. Binalar yükselirken çalmayalım, önlemek ödemekten ucuzdur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı

UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi