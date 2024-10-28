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Zonguldak'ta 54 Bıçak Darbesiyle İşlenen Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta 54 Bıçak Darbesiyle İşlenen Cinayet: Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak'ta Kamil Gezer, evinde 54 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayet şüphelisi Engin Verimli, alacak meselesi yüzünden tartışma sonrası Gezer'i öldürdüğünü itiraf etti. Güvenlik kameralarından tespit edilen Verimli, tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, evinde 54 bıçak darbesiyle öldürülen Kamil Gezer'in (70) cinayet şüphelisi Engin Verimli (43), 750 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek kimliği tespit edilip yakalanıp, tutuklandı. Verimli'nin Gezer'i, alacak meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

Olay, 21 Ekim günü Asma Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil Gezer'den haber alamayan komşusu evine gitti. Kapıyı açan olmayınca komşusu, Gezer'i cep telefonuyla aradı. Telefonun sesi içeriden gelip kapıyı açan olmayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, banyoda Kamil Gezer'i kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Gezer'in 54 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Gezer, otopsi sonrası toprağa verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yaklaşık 750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin Engin Verimli olduğunu belirledi. Şüpheli, önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ise Çaycuma ilçesinde ormanda bulundu.

Engin Verimli'nin Gezer'i alacak meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Verimli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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