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Zonguldak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Sahil Yolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü E.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Zonguldak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilimli Sahil Yolu'nda merkez istikametine seyir halinde bulunan E.E. idaresindeki 05 EE 660 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 67 AEN 249 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü E.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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