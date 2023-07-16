Cinsel ilişkiyi tarif ettiği mesajları bulunmuştu! 14 yaşındaki kızı istismar eden sapık 13 yıl hapis yatacak

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Uğur A.'nın genç kızın telefonunda bulunan mesajlarında cinsel ilişkiyi tarif ettiği ve yapmak istediği cinsel eylemleri belirttiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ta 14 yaşındaki genç kızın ailesi, evlatlarının Uğur A. tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Tutuksuz yargılanan Uğur A. (25), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan davada ortaya çıkan mesajlaşmalarda şahsın genç kıza cinsel ilişkiyi tarif ettiği belirtilmişti.

Geçen yıl ocak ayında İncivez Mahallesi'nde Uğur A., evine davet ettiği İ.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören İ.A.'nın annesi, polise giderek şikayetçi oldu. İ.A., ifadesinde; Uğur A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

16 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Uğur A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, önceki duruşmada mütalaasını açıklayıp, 16 yıla kadar hapis cezası istedi. Karar duruşmasında sanık Uğur A. ile İ.A.'nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya 'katılan' sıfatı ile taraf oldu. Şikayetçi ve avukatları, Uğur A.'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Eski mütalaasını tekrar eden savcı da sanığın hüküm ile birlikte tutuklanmasını talep etti.

"PLATONİK DUYGULAR BESLİYOR"

Sanık avukatı savunmasında, "Mağdur, müvekkile platonik duygular besliyor. Müvekkil, bu duygulara karşılık vermiyor. Müvekkilin o tarihlerde yeni bir ilişkisinin başlaması ve sevgilisiyle fotoğraf paylaştığı için kıskançlık sonucu bu durumla karşı karşıyayız. Müvekkil, atılı suçu işlememiştir. Müvekkil, önceden de durumun farkındaydı, gidip ifade verdi. Kaçmadı, mahkemelere de katıldı. Müvekkilin beraatine karar verilmesi, mahkemenin kanaati aksi yöndeyse lehe hükümlerin uygulamasını talep ederiz" diye konuştu.

13 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Söz sözü sorulan Uğur A. "Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğini sabit görüp, 16 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, ardından cezanın gelecekteki etkisini göz önüne alıp, 'iyi hal' indirimi ile Uğur A.'yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Heyet ayrıca Uğur A. hakkında 'cinsel taciz', 'tehdit', 'müstehcenlik' ve 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçlarından suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonuna polis ekipleri çağrıldı. Kelepçe takılan Uğur A., cezaevine götürüldü.

CİNSEL İLİŞKİYİ TARİF ETTİĞİ MESAJLAR BULUNMUŞTU

Öte yandan Uğur A. ile İ.A. arasında geçen cinsel içerikli mesajlar ortaya çıkmıştı. Mesajlarda, Uğur A.'nın kız çocuğuna cinsel ilişkiyi tarif ettiği ve yapmak istediği cinsel eylemleri belirttiği yer almıştı. Mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte cumhuriyet savcısı yeni suç unsurlarının oluşması sebebiyle, sanık hakkında mesajlaşma içeriklerinin cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve kız çocuğuna yaşananları birine söylememesi yönünde baskı yapmasının da tehdit olduğunu belirtmişti.