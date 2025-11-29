Haberler

Zonguldak'ta 13 Yaşındaki Çocuklar Motosiklet Çaldı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalan 13 yaşındaki iki çocuk, polis tarafından yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp, bir süre gezdikten sonra kent merkezinde bir yere bırakan 13 yaşındaki 2 çocuk, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocukların motosikletle sokakta gezdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. M.H.K., kendisine ait motosikleti park ettiği yerde bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çalıntı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, motosikleti bulmak için çalışma başlattı. İş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, motosikleti daha sonra kent merkezine bıraktıkları saptandı. Hırsızlık şüphelisi S.D. (13) ve Z.K.'nin (13) çaldıkları motosiklet ile gezdikleri anlar ile güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık şüphelisi iki çocuk, kısa sürede polis tarafından gözaltına aldı. Çocuklar, polise verdikleri ifadede motosikleti aldıklarını itiraf ettiler. Daha sonra adliyeye sevk edilen S.D. ve Z.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan çocukların kent merkezinde bıraktıkları motosiklet, sahibi M.H.K.'ye teslim edildi.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

