Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi, mum yapımını arkadaşlarına öğretti

Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Duru Özdemir, hobi olarak başladığı mum yapımını arkadaşlarına düzenlediği atölye çalışmasıyla öğretti.

Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Özdemir, yaklaşık bir yıl önce hobi olarak başladığı mum yapımındaki deneyimlerini okul arkadaşlarıyla paylaştı. Aynı okulda öğrenim gördüğü 25 arkadaşı için okul bahçesinde özel bir etkinlik organize eden Özdemir, hazırladığı mum kaplarını arkadaşlarının kullanımına sunarak birlikte tasarım yaptı.

Öğrenciler, sandalye ve masalarla atölye ortamına dönüştürülen okul bahçesinde deniz kabukları, bitkiler ve çeşitli figürlerle mum kaplarını süsledi.

Özdemir, gazetecilere, mum yapımını yakın çevresinden öğrendiğini ve arkadaşlarına da öğretmek istediğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır severek mum yaptığını söyleyen Özdemir, "Okulun son haftalarında böyle bir workshop yapmak istedim. Ben mumları hazırladım, onlar da süsleyecekler. Yeni şeyler öğrendim. Arkadaşlarımla mum yapmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Okul müdürü Tuncay Korku da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Temel Eğitim Müdürlüğünün ilkokul ve ortaokullarda başlattığı "Ailemle eğitim yolculuğu" projesi kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Korku, "Velilerimizle çocuklarımızı desteklemek adına ve çocuklarımızın hayallerine daha hızlı gidebilmeleri, gerçekten onların yanında olduğumuzu gösterebilmek ve kaliteli zaman geçirebilmeleri açısından idare, veli ve öğretmenlerle hareket ettiklerinde daha güzel amaca ulaşabildiğimizi gördük. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Velilerimizle iletişimimiz çok güçlü, çocuklarımız çok mutlu oldu. Sosyal medya gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kaldılar." ifadesini kullandı.