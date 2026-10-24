Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ölen 3 işçiden 2'si gözyaşlarıyla defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ölen 3 işçiden 2'si gözyaşlarıyla defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında grizu patlamasında hayatını kaybeden 3 işçiden Cengizhan Bükrübaş (25) ve Murat Kaya (38), gözyaşları arasında toprağa verildi. Patlamada 2'si ağır 5 işçi yaralandı ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçiden Cengizhan Bükrübaş (25) ve Murat Kaya (38), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında dün sabah saatlerinde grizu patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından madenden çıkarılan 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ağır, 5 yaralı ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınan maden işçisi Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesi, cenaze aracıyla Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Muharremşah köyüne getirildi. Burada, evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı. Bükrübaş, daha sonra Muharremşah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Bükrübaş'ın bekar olduğu, babası İsmail Bükrübaş'ın da aynı ocaktan emekli olduğu belirtildi.

İşçilerden Murat Kaya'nın cenazesi ise Saltuokova beldesine bağlı Sarmaşık köyü Kartoğlu Mahallesi'ne götürüldü. Evinin önünden helallik alınmasının ardından Kartoğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Murat Kaya, aile mezarlığına defnedildi.

Her iki cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve işçilerin yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 161 sitede yayınlandı.
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'a bir darbe daha

Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı
Aydın’da zeytin hasadı başladı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar

Eskiden erkek işiydi, şimdi kadınlar yapıyor! Gündeliği 1000 TL
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay