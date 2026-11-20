Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, otomobiliyle park halindeki otomobile çarparak Necla Aydın'ın (61) ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü Hüsnü Güçlü polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Güçlü, tutuklandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi. Üçyol'dan Kilimli yönüne giderken Hüsnü Güçlü'nün kontrolünü yitirdiği 14 DN 587 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı otomobile arkadan çarptı. Park halindeki otomobil savruldu, arkasında bulunan Necla Aydın, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZADAN SONRA KAÇTI

Kazanın ardından kaçan Hüsnü Güçlü, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan Güçlü'nün sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüsnü Güçlü'nün Cumhuriyet savcılığında ifadesi alındı. Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Güçlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan Hüsnü Güçlü'nün yakınları, adliye önünde çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı