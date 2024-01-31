Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan Aliusta köyünde, Y.Ç'ye ait müstakil evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Aliusta köyünde, Y.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.