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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kazada ölen 24 yaşındaki maden işçisi toprağa verildi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kazada ölen 24 yaşındaki maden işçisi toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kazada ölen 24 yaşındaki maden işçisi toprağa verildi
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki maden işçisi, Bayat köyünde toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve madenciler katıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden maden işçisi Ahmet Erkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak-Ereğli kara yolunun Soğanlıyörük mevkisinde T.K. idaresindeki 67 AFN 616 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Erkan'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak evine getirildi.

Erkan'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyü Karaosmanlar Mahallesi'ne götürüldü.

Erkan, öğle namazının ardından kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Erkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendikacılar, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlıyörük mevkisinde B.K. idaresindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, otomobildeki Ahmet Erkan'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Araçta sıkışan sürücü B.K. ve yanındaki T.K, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılmasının ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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