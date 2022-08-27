Zonguldak haberi... Zonguldak'ta yük treninin çarptığı amatör futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden amatör takım futbolcusunun naaşı toprağa verildi.

Zonguldak istikametinden gelen kömür yüklü tren, Türkali köyü istasyon mevkisinde, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediye spor formasını giyen 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, Topaloğlu'nun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Görgü tanığı Durdu Çelik, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada ses duyduğunu söyledi.

Çelik, "Tren bağıra bağıra geldi, köpeği ezdi sandım. Biraz sonra ambulans ve jandarma geldi. Trenin ezdiği yere kadar geldim, yaklaştırmadılar." dedi.

"Örnek bir futbolcuydu"

Aytunç Topaloğlu'nun cenazesi yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Güney Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından Topaloğlu'nun naaşı, Kilimli Köprübaşı Ulu Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kilimli Soğuksu Aile Mezarlığında defnedildi.

Topaloğlu'nun yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Törene, Topaloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kentteki spor camiasından pek çok isim ve vatandaşlar katıldı.

Kilimli Belediyespor Genel Sekreteri Münir Uzundurugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Topaloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Allah rahmet eylesin, geride kalanlara Allah sabır versin. İyi bir futbolcuydu ve kaptanlığımızı yaptı. Örnek bir futbolcuydu." diye konuştu.