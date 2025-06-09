Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında, cemiyet yöneticileri ve kentte görev yapan gazeteciler bir araya geldi.
Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinde (ZGC), Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Cemiyet binasında düzenlenen programda, cemiyet yöneticileri kentte görev yapan gazetecilerle bayramlaştı.
ZGC Başkanı Derya Akbıyık, yaptığı açıklamada, geleneksel bayramlaşma programını meslektaşlarının isteği üzerine bayramın son gününe aldıklarını belirtti.
Gazetecilerle birlik, beraberlik ve dayanışma sergilediklerine değinen Akbıyık, iyi bayramlar temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel