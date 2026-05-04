Zonguldak Devrek Belediyesindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin 30 sanık hakkında dava açıldı

FADİME YILMAZ ELMA/EMRE AYVAZ - Zonguldak'ın Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 1'i tutuklu 30 sanık hakkında dava açıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 265 sayfalık iddianamede, Bozkurt hakkında 8 kez "nitelikli zimmet" suçundan 144 yıla, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 10 yıla, 2 kez "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 16 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, aralarında belediye yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 29 sanık için ise "rüşvet alma", "rüşvet verme", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "haksız mal edinme" suçlarından da değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

İçişleri Bakanlığının 27 Mayıs 2024 tarihli onayına istinaden Devrek Belediyesinde kontrolörlerce denetim yapıldığı bilgisi verilen iddianamede, denetim sonucu 3628 Sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamında suç içeren eylemler hakkında Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi raporlarının sunulması üzerine kapsamlı soruşturmaya başlanıldığı belirtildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince oluşturulan 8 tevdii raporunda belediyeden alınan evraklarla müfettişlerin topladığı delillerin yer aldığı, sanıklar hakkında diğer eylemleri için "görevi kötüye kullanma" suçundan işlem yapıldığı ve ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kıdem tazminatı üzerinden "zimmet" yapılmış

İddianamede, işçilerin kıdem tazminat tutarlarının ödenmesi için İller Bankasından kredi talep edildiği, 3 "zimmet" ve "sahtecilik" eylemleri sonucu 3 milyon 902 bin 442 lira 81 kuruş kamu zararı oluştuğunun belirlendiği ifade edildi.

2016-2024 yıllarında belediye kadrolu işçilerinden 9 kişiye gerçeğe aykırı izin ücret bordrosu düzenlenerek toplam 1 milyon 157 bin 358 lira 85 kuruşun ve 2016-2021 yıllarında işçiler hakkında sahte maaş ve mesai ücreti oluşturularak toplam 893 bin 892 lira 86 kuruşun zimmete geçirildiği aktarılan iddianamede, organize şekilde tahsilatçılardan belediye başkanına kadar sanıkların değişik şekil ve eylemlerle "zimmet" suçu işledikleri ve kamu zararına sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, 2015-2024 yıllarında belediye maaş hesabından toplam 2 milyon 182 bin 801 lira 67 kuruşun gerçeğe aykırı ödeme yapılarak zimmete geçirildiği anlatılarak, "2023/1022350" kayıt numaralı ihalenin maliyetinin şişirilerek pazarlık usulüyle önceden anlaşılan firma üzerinde bırakılarak belediyenin zarara uğratılması ve yapılmayan işlerin yapılmış gibi gösterilerek gerçeğe aykırı ödeme yapılmasıyla sanıkların ihaleye fesat karıştırarak 8 milyon 987 bin 120 lira kamu zararına sebebiyet verdikleri bilgisi paylaşıldı.

Yine, "2024/129713" kayıt numaralı ihalenin düzenlenmesinden önce yüklenici firmayla gizli anlaşma yapılarak ihale konusu işlerin bitiminden sonra ihale yapılması ve yapılmayan işlerin yapılmış gibi gösterilerek gerçeğe aykırı ödeme yapılmasıyla 3 milyon 515 bin 23 lira kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

"Şüphelilerin milyonlarca lira parayı uhdelerine geçirdikleri anlaşılmıştır"

Bazı sanıkların kişilere ve firmalara belediyeden yapılan ödemeler karşılığı toplam 1 milyon 585 bin 159 lira 75 kuruş haksız kazanç elde ettiği aktarılan iddianamede, belediye başkanı, kurum amirleri, müdür vekilleri, memurlar ve en alt düzeyde işçilerin "rüşvet", "irtikap", "zimmet" ve kamu kaynaklarına karşı her türlü suçun ilgili tarihlerde Devrek Belediyesine yönelik eylemlerde bulunduğu, belediyenin kurumlarının haksız menfaat karşılığında çok sayıda işlem yaptığı belirtildi.

Belediyeyle hukuki ilişkiye giren vatandaşların haklı ve hukuklu şekilde hizmet alabilmeleri için ilgili memur ve amire menfaat sağlaması gerektiğinin anlaşıldığı tespitine yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin, enflasyonun yıllar içindeki ilerleyişi göz önüne alındığında milyonlarca lira parayı uhdelerine geçirdikleri, şüphelilerin yıllardır birlikte çalıştıkları Devrek Belediyesinin Türkiye ortalamasına göre küçük bir ilçe belediyesi olduğu göz önüne alındığında şüphelilerin birbirlerinin eylemlerini bilmedikleri şeklindeki beyanlarının hayatın olağan akışına tümden aykırı olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, sanıkların eylemleri birbirlerinin üzerine attığı, ilgili tarihlerde belediyede kimlerin sorumlu olduğu ve hangi hukuki saiklerle iş yapıldığına dair belirsizlik durumunun hakim olduğuna değinilerek, "Söz konusu fiillerin, münferit ve istisnai nitelikte olmayıp sistematik ve süreklilik içeren bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği, yıllar geçtikçe eylemlerin miktar ve dozunun arttığı, kamu hizmetlerinin ana ilke ve prensiplerinin yıllar boyu ihlal edildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bozkurt'un "kamu zararıyla ilgili suçun işlenmesine göz yumduğu" iddiası

İddianamede, 30 yıldır belediyede çeşitli kademelerde görev alan Bozkurt'un kıdem tazminatı ödemesiyle ortaya çıkan kamu zararıyla ilgili suçun işlenmesine göz yumduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "denetim görevinin ihmali" delaletiyle "zimmet" suçundan cezalandırılmasının gerektiği kaydedildi.

Bozkurt'un çeşitli şekillerdeki baskı ve yıldırma politikalarıyla değerinden çok daha düşük şekilde villa sahibi olduğu, bunun "icbar suretiyle irtikap" suçunu teşkil ettiği, yine Bozkurt'un "2024/129713" kayıt numaralı ihaleyle ilgili "nitelikli zimmet" suçunu işlediği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylemini kılıfına uydurabilmek adına yaptırdığı, bilirkişi raporuyla tamamen aynı konu ve kalemlerden oluştuğu tespit edilen ihalenin, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamak amacıyla yapıldığı değerlendirildiğinden, diğer şüphelilerin de ihalenin her aşamasında Bozkurt'un talimatıyla adımların atıldığı şeklindeki beyanları göz önüne alındığında, Bozkurt'un suçu işlediği ve tamamen hayali olan hak ediş ödeme evraklarının oluşturulma talimatını vermek ve bu evrakları imzalayarak suçu tamamlamak suretiyle 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediği ve bu eylemlerin sonucunda ihale miktarı olan 3 milyon 515 bin 23 lira kadar kamu zararı oluştuğu anlaşılmıştır."

İddianamede, 8 milyon 987 bin 120 lira kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilen "2023/1022350" kayıt numaralı ihaleyle ilgili Bozkurt'un ihalenin iş kalemleri ve dolayısıyla yaklaşık maliyetin belirlenmesinde aktif rol aldığı, ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasına karar vererek davet edilecek firmaların belirlenmesini sağladığı, davet edilen 2 firmanın katılma yeterlilikleri olmadığından ihalenin bir nevi "adrese teslim" olduğu ve sürecin buna göre Bozkurt tarafından dizayn edildiği, Bozkurt'un böylece "ihaleye fesat karıştırma suçunu" işlediği ifade edildi.

Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Nisan 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan T.U. tutuklanmış, Bozkurt hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmış, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.