ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmayı hem sondaj çalışmalarını yapar hale geldik" - Haberler

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ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmayı hem sondaj çalışmalarını yapar hale geldik"

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı. (2)

"Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmayı hem sondaj çalışmalarını yapar hale geldik"

AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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