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Tercih Dönemi Rehberliği: BEUN'da Gelecek Semineri

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen programda, öğrencilere üniversite tercihinde ilgi, yetenek ve kişisel özelliklerin önemi anlatıldı, başarı sırasına göre tercih hatasına dikkat çekildi ve ailelerin rolü ele alındı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisince "Geleceğinizi Şekillendiren Tercihler" başlıklı program gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıkamaya göre, Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda, BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Melek Toparlak Şahin'in moderatörlüğünde düzenlenen programa, BEUN Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Okan Bilgin konuşmacı olarak katıldı.

Şahin, üniversite tercih döneminin gençlerin geleceklerini şekillendiren önemli karar süreçlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Bilgin de aday öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yaparken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversite tercihi sırasında öğrencilerin en sık yaptığı hatalara değinen Bilgin, yalnızca başarı sırasına bakılarak tercih yapılmasının doğru yaklaşım olmadığını belirtti.

Bilgin, öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişisel özelliklerini de tercih sürecine dahil etmeleri gerektiğini aktararak, bu doğrultuda çeşitli mesleki ilgi ve yetenek anketlerinden yararlanılabileceğini ifade etti.

Ailelerin tercih sürecindeki rolünün de ele alındığı programda, üniversite ve bölüm tercihi yapacak aday öğrencilerin dikkat etmesi gereken temel kriterler değerlendirildi. ??

Kaynak: AA
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