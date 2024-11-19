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Zonguldak Belediye Başkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak Belediye Başkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.V. tutuklandı. Olay sonrası CHP'li milletvekili ve partililer sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, pazaryeri işletmecilerinden O.V. (46), dün belediye binasına gelerek henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Erdem'e hakarette bulundu. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri O.V'yi belediye binasının dışına çıkardı.

Erdem'in olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.V, bir süre sonra emniyete teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

CHP'li milletvekili, bazı belediye başkanları ve partililer sessiz yürüyüş yaptı

Öte yandan olaya tepki göstermek amacıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bazı belediye başkanları, CHP'li üyeler ve vatandaşlar CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. Belediye binasına kadar sessiz yürüyüş gerçekleştiren grup, burada vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

Yavuzyılmaz, sadece Erdem'in şahsına değil tüm Zonguldak halkına karşı yapıldığını değerlendirdikleri sözlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Vali ve emniyet müdürüyle görüştüğünü aktaran Yavuzyılmaz, "Bu gibi olaylara asla prim verilmeyeceğini, ilk andan itibaren tüm talimatların verildiğini ve konunun takipçisi olduklarını ifade ettiler." dedi.

Belediye Başkanı Erdem de makamının şahsi kimlikten öte Zonguldak halkının iradesinin temsil edildiği yer olduğunu ifade etti.

Halkın tercihiyle seçilmiş belediye başkanı olarak bu tür saldırılarla halkın iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdem, "Hiç kimse milletin iradesinin üstünde değildir. Hiçbir kişi veya grup devletin kurumlarını ve halkın temsilcilerini hedef alarak amacına ulaşamaz. Bizler, bu tür provokasyonlara boyun eğmeden daha güçlü bir Zonguldak için hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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