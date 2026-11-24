Zonguldak Alaplı Gümeli'de heyelan Akçakoyu Cemevi-Mollamustafalar yolunu kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak genelinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak, Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde yol göçmeleri ve heyelanlara neden oldu. Akçakoyu Cemevi ile Mollamustafalar arasındaki yol ulaşıma kapanırken belediye ekipleri yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.
ALAPLI'DA HEYELAN
Zonguldak genelinde dün geceden bu yana aralıklarla sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Alaplı ilçesi Gümeli beldesinin farklı noktalarında yol göçmeleri ve heyelanlar meydana geldi. Akçakoyu Cemevi ile Mollamustafalar arasındaki yol ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.
Cem SÜRMENELİ/ALAPLI, (Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı