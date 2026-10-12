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Zonguldak Alaplı'da havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

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Zonguldak Alaplı'da havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
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Dün Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Aşağıdağ köyünde evlerinin önündeki havuza düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuk, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşağıdağ köyü Yukarıdağ Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, evlerinin önündeki havuza düşen Hasan İsmail Öztürk (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Aşağıdağ köyünde meydana geldi. Hasan İsmail Öztürk, evlerinin önünde alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düştü. Yakınları tarafından çıkarılan Öztürk, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Hasan İsmail bebek, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşağıdağ köyü Yukarıdağ Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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