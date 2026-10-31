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Zonguldak'a 6. seferle gelen Turistik Karaelmas Ekspresi'ni Madenci Korosu karşıladı

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Zonguldak'a 6. seferle gelen Turistik Karaelmas Ekspresi'ni Madenci Korosu karşıladı
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Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 6. seferinde 170 yerli ve yabancı turistle Zonguldak'a geldi. Tren garında Madenci Korosu'nun konseriyle karşılanan turistler, Maden Müzesi, Fener semti, sahil ve Cehennemağzı Mağaraları'nı ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 6. kez Zonguldak'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak İl Özel İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 6. seferini gerçekleştirdi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 170 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı. Turistler, kısa bir konser veren koronun şarkılarına eşlik ederek dans etti.

Turistler, daha sonra Zonguldak Maden Müzesi'ni ve Fener semtini, kent merkezindeki sahili ve Cehennemağzı Mağaraları'nı ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, gazetecilere, trenin tam dolulukla Zonguldak'a geldiğini söyledi.

Önceki seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğunu belirten Çetinkaya, "Oldukça güzel bir sonbahar mevsiminde misafirlerimiz bölgeyi tanıma fırsatı bulacaklar. Tüm aktörlerimiz bu işe destek veriyorlar. Bu çerçevede de oldukça başarılı ve güzel gidiyor. Bundan sonra da başarılı şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Talepler de bize bunu gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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