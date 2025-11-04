Haberler

Ziyaret Belde Belediyesi'nde Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Ziyaret Belde Belediyesi'nde ilkokul öğrencileri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi. Etkinlikte veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekti ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. Kermesten elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kermese, Ziyaret Belde Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte veliler tarafından hazırlanan el emeği yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Kermese katılarak öğrenciler ve velilerle sohbet eden Başkan Dayıoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekerek,

"Öğrencilerimizin kıymetli annelerinin hazırladığı ürünlerin yer aldığı etkinliğe katıldık. Bu manevi değeri yüksek kermese katkı sunan tüm öğrencilerimize, halkımıza, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
