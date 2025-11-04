Ziyaret Belde Belediyesi'nde Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Amasya'nın Ziyaret Belde Belediyesinde, ilkokul öğrencileri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Kermese, Ziyaret Belde Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte veliler tarafından hazırlanan el emeği yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Kermese katılarak öğrenciler ve velilerle sohbet eden Başkan Dayıoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekerek,

"Öğrencilerimizin kıymetli annelerinin hazırladığı ürünlerin yer aldığı etkinliğe katıldık. Bu manevi değeri yüksek kermese katkı sunan tüm öğrencilerimize, halkımıza, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.