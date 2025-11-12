Zirin Gölü'nde Taşkın ve Kuruma Riskine Karşı Önlem Alındı

Siirt'in Pervari ilçesindeki Zirin Gölü'nde taşkın ve kuruma riskine karşı başlatılan çalışma tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, 2 Temmuz'da ilçeye bağlı Gökçekoru köyünün Göl mezrasını ziyaretinde vatandaşlar mezra yakınındaki gölde taşkın riskinin azaltılmasını talep etti.

Vali Kızılkaya'nın talimatı üzerine Devlet Su İşleri 104. Şube Müdürlüğünce 11 Eylül-11 Kasım çalışma yapıldı.

Çalışmayla doğu kesimindeki yamaçtan su sızması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gölün doğal yapısının korunması ve düzensiz yağışlarda oluşabilecek taşkın riskine karşı önlem alındı.

Çalışmalarda 5 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda kil çekirdekli, taş tahkimatlı bent inşa edildi. Böylece mezranın yerleşim alanı taşkın riski azaltılırken, gölün de ekolojik dengesi korunarak bölgedeki doğal yaşam alanlarına katkı sağlandı.