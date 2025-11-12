Haberler

Zirin Gölü'nde Taşkın ve Kuruma Riskine Karşı Önlem Alındı

Zirin Gölü'nde Taşkın ve Kuruma Riskine Karşı Önlem Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesindeki Zirin Gölü'nde taşkın ve kuruma riskini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı. Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatı ile Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen projede, gölde taşkın riskine karşı bent inşa edildi.

Siirt'in Pervari ilçesindeki Zirin Gölü'nde taşkın ve kuruma riskine karşı başlatılan çalışma tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, 2 Temmuz'da ilçeye bağlı Gökçekoru köyünün Göl mezrasını ziyaretinde vatandaşlar mezra yakınındaki gölde taşkın riskinin azaltılmasını talep etti.

Vali Kızılkaya'nın talimatı üzerine Devlet Su İşleri 104. Şube Müdürlüğünce 11 Eylül-11 Kasım çalışma yapıldı.

Çalışmayla doğu kesimindeki yamaçtan su sızması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gölün doğal yapısının korunması ve düzensiz yağışlarda oluşabilecek taşkın riskine karşı önlem alındı.

Çalışmalarda 5 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda kil çekirdekli, taş tahkimatlı bent inşa edildi. Böylece mezranın yerleşim alanı taşkın riski azaltılırken, gölün de ekolojik dengesi korunarak bölgedeki doğal yaşam alanlarına katkı sağlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.