Zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı 9 polisi zehirledi
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Tunceli'de zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının, kliması çalışan öndeki zırhlı otobüse dolması sonucu 9 polis zehirlendi. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kent merkezinin girişte görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi. Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu.
9 POLİS FENALAŞTI
Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.