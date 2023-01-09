Zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı 9 polisi zehirledi Güncel Haberler Tunceli'de zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının, kliması çalışan öndeki zırhlı otobüse dolması sonucu 9 polis zehirlendi. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kent merkezinin girişte görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi. Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu. 9 POLİS FENALAŞTI Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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