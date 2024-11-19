Üye Girişi
Haberler

Ziraat Fakültesi Öğrencileri Kivi Hasadı Yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, kivi hasadı ile uygulamalı eğitim fırsatı buldular. Bahçe Bitkileri Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, hasat sırasında kuraklık ve budama konularında da bilgi sahibi oldular.

Üniversitede "Dersimiz kivi hasadı"

Ziraat Fakültesi öğrencileri üniversite tarafından yetiştirilen kivileri hasat etti

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından özel yetiştirilen kiviler, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerince arazi uygulaması kapsamında hasat edildi. OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, "Asıl amaç derstir. Kiviyi tanımak, kivi hasadında nelere dikkat edilmeli gibi bilgileri öğrencilerimizin uygulamalı olarak öğrenmesi çok güzel" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri derslerini sınıf ortamının yanı sıra arazide uygulamalı olarak da işliyor. Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'ndeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu, öğrencilerin en verimli şekilde eğitim alması için birçok imkanı bünyesinde bulunduruyor. Birçok meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesine tanıklık eden öğrenciler, arazi uygulaması kapsamında kivi bahçesine girerek hasat yaptı.

"Kiviye dokunuyor, kiviyi tanıyorlar"

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, "Öğrencilerimizle birlikte kivi hasadı yapıyoruz. Bu sene çok kurak bir yıldı. Burayı yeterince sulayamadık. O nedenle meyvelerimiz biraz küçük oldu. Öğrencilerimiz kuraklıkta ne oluyor, meyve ne kadar büyüyebiliyor bunu görme fırsatı buldu. Dişi ve erkek bitkileri görüyorlar. Budamanın önemini anlıyorlar. Bazı ağaçlar çok güzel budanmış ve onlarda daha iri meyveler var. Dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi için uygulamalı eğitim çok önemli. Asıl amaç ders. Kiviyi tanıma ve kivi hasadında nelere dikkat edilmeli gibi bilgileri öğrencilerimizin uygulamalı olarak öğrenmesi çok güzel" diye konuştu.

"Mühendislik için önden hazırlık"

Ziraat Fakültesi öğrencisi Eylül Comart, "Uygulama için buradayız. Kivi hasadına başladık. Derslerde uygulama bizler için çok iyi oluyor. Kendimiz hasadı yapıyoruz. Mühendislik için önden bir hazırlık oluyor" şeklinde konuştu.

Öğrenci Zehra Çakıcılar, "Bahçe bitkileri genel meyvecilik dersinde uygulama yapmaya geliyoruz. Kivi, fındık, kestane gibi hasatlar yapıyoruz. Bunlar ileriye dönük yatırım olarak bize geri dönüş oluyor" ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi'nde öğrenci ve aynı zamanda Samsun'daki bir okulda öğretmen olan Selçuk Yıldırım, "Bu tarım sevdası bu yaştan sonra bizi öğrenciliğe itti. Eğitimde en büyük sorunlardan bir tanesi eğitimin teoride kalması, pratiğe geçmemesidir. Fakültemizin çok geniş uygulama sahaları mevcut. Bu noktada fakültemiz gerçekten çok avantajlı. Bağcılıkta, kivide, kestanede uygulamalar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Öğrenciler kivi hasadının yanı sıra istasyonda yetiştirilen kestane, fındık, mantar gibi mahsullerin de hasatlarını yaparak uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.

Ziraat Fakültesi Öğrencileri Kivi Hasadı Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Kasım Ödemiş, Selçuk, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Araban 19-20 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Kasım Etimesgut, Kazan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 19 Kasım Salı Bir Gece Masalı 12. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı? 20 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 20 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Cephesi komutanı kimdir? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.