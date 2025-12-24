Haberler

Zıpkınla balık avlamak için daldı, bir daha çıkamadı! Emekli askeri savcı hayatını kaybetti

Zıpkınla balık avlamak için daldı, bir daha çıkamadı! Emekli askeri savcı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya, dalış sırasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Emekli askeri savcı Yalçın Karakaya, Balıkesir'in Erdek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yaparken hayatını kaybetti.
  • Yalçın Karakaya'nın cansız bedeni, Doğanlar Mahallesi açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulundu.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Karakaya'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Yalçın Karakaya'dan bir süre sonra haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine sevk edilen ekipler, Karakaya'yı bulmak için çalışma başlattı. Denizde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya'nın cansız bedeni Doğanlar Mahallesi açıklarında bulundu. Denizden çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu ve emekli askeri savcı olduğu öğrenilen Yalçın Karakaya'nın, bir süredir Erdek'e bağlı Doğanlar Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Sadettin Saran bakın nerede gözaltına alınmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı