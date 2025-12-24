Zıpkınla balık avlamak için daldı, bir daha çıkamadı! Emekli askeri savcı hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Yalçın Karakaya'dan bir süre sonra haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine sevk edilen ekipler, Karakaya'yı bulmak için çalışma başlattı. Denizde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya'nın cansız bedeni Doğanlar Mahallesi açıklarında bulundu. Denizden çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu ve emekli askeri savcı olduğu öğrenilen Yalçın Karakaya'nın, bir süredir Erdek'e bağlı Doğanlar Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.