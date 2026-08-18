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Zimbabve'de Feribot Faciası: Ölü Sayısı 93'e Yükseldi

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Zimbabve'de Kariba Gölü'nde 11 Ağustos'ta bir yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e çıktı. Arama çalışmalarında 9 kişinin daha cesedine ulaşıldı, 39 kişinin kimliği teşhis edildi. Feribotta bilet kayıtlarına göre 114 yetişkin ve 5 mürettebat bulunuyordu, çocuk sayısı bilinmiyor.

CAPE Zimbabve'deki Kariba Gölü'nde 11 Ağustos'ta yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e çıktı.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarında 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada ölenlerin sayısının 93'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 39 kişinin daha kimliğinin yakınları tarafından teşhis edilmesiyle kimliği belirlenenlerin sayısının 83'e çıktığı ifade edildi.

Gölde arama çalışmalarının sürdüğü, feribotta bulunanların kesin sayısının ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Olay

Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait 90 kişi kapasiteli "Mbuya Nehanda" isimli feribotta, bilet kayıtlarına göre 114 yetişkin yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunuyordu. Bilet zorunluluğu bulunmayan küçük çocukların sayısının bilinmemesi nedeniyle gerçek yolcu sayısının daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Feribot, 11 Ağustos'ta Kariba kentinden Chalala bölgesi ve çevresindeki yerleşimlere giderken Long Island yakınlarında kuvvetli dalgaların etkisiyle alabora olmuştu.

Polis, hayatını kaybedenlerden 18'inin çocuk olduğunu açıklamıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için ilave kaynakların seferber edilmesini sağlamak amacıyla "afet durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA
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