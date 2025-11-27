Haberler

Zile'de Emekli Usta, Tilkileri Ellerle Besliyor

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Aşur Koçak, bağ evinde beslediği tilkilerle olan dostluğunu anlattı. Tilkilerin aç kaldığını belirten Koçak, onları beslemenin önemine dikkat çekti.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Aşur Koçak, bağ evine gelen tilkileri elleriyle besliyor.

Emekli sıhhi tesisat ustası Koçak, bir süre önce Fırtman mevkisindeki bağ evinin etrafına tilki geldiğini fark etti.

Tilki için etrafa yiyecek bırakan Koçak, zaman içinde tilkilerin sayısının arttığını gördü.

İlk gelen ve kendisine yaklaşan tilkiye cesaretinden dolayı "Merdo" adını veren Koçak, artık masasına kadar gelen tilkileri elleriyle besliyor.

"Benden kaçmıyorlar, alıştılar"

Aşur Koçak, AA muhabirine, 2006 yılında Zile Belediyesinden emekli olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra bağ evine her gün gittiğini anlatan Koçak, "Bağ evine son zamanlarda tilkiler gelmeye başladı. Tilkileri besliyorum. Onlara aşığız. Onlar da bizi bırakmıyor. Tabii ekolojik denge bozulunca ister istemez bu hayvanlar aç kalıyor. Yoksa yabani hayvan buraya kolay kolay gelmez. Altı ay önce uzaktan gelmeye başladı. Merdo, daha yakın gelmeye başladı. Daha sonra masamıza kadar geldi. Çok sevdi bizi, bırakmıyor. Hemen her gün geliyor. Et getirip veriyoruz, kemik, ekmek getiriyoruz." dedi.

Zamanla tilkilerin kendisine alışmaya başladığını söyleyen Koçak, "Benden kaçmıyorlar, alıştılar. Diğerlerini de aldı geldi işte. Biz de onları çok seviyoruz. Doğanın bir parçası, can. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Koçak, tilkilerle arasında bir bağ oluştuğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Tilkilerden dolayı tavuk besleyemiyoruz. O da kalsın diyoruz. Önemli olan bu hayvanlara bakabilmemiz. Tilkileri beslememden dolayı olumlu da olumsuz da baya tepkiler oldu. Çevre köylerden 'Bizim tavuklarımızı kaçırıyor, götürüyor.' dediler ama katlanacaklar çünkü bunlar aç kalıyorlar."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
