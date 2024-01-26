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Zihinsel Engelli Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir adam, annesini sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Olukman Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Umut B. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Şafiye B'yi (56) sırtından bıçakladı.

Kadının bağırması üzerine eve gelen komşuları, kadını kanlar içinde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şafiye B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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