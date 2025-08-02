Zihinsel Engelli Kişi 2 Gün Süren Arama Sonrası Bulundu
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 64 yaşındaki Mehmet Şirin Kavit, evinden 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Ailesinin ihbarının ardından AFAD ve diğer ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişi, evine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu.
Daltepe köyünde oturan ve 2 gün önce evden ayrılan 64 yaşındaki engelli Mehmet Şirin Kavit'ten haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.???????
AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, AFAD koordinesinde, 2 müdahale aracı, 1 termal dron, 8 arama kurtarma timi, 35 jandarma, 15 güvenlik korucusu, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile UMKE ekipleri ve 60 gönüllü vatandaşla bölgede arama çalışmaları yapıldığını söyledi.
Ekiplerin aramaları sonucu Kavit, evinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.