Ceyhan'da kaybolan zihinsel engelli termal dronla bulundu

Ceyhan'da kaybolan zihinsel engelli termal dronla bulundu
Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm, arama kurtarma ekipleri tarafından termal kamera destekli dron ile 11 saat sonra sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm (47), ekiplerin termal kameralı dron destekli arama çalışmasıyla sağ olarak bulunarak, ailesine teslim edildi.

Dutlupınar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Turan Kürüm'den haber alamayan ailesi, durumu dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen gece boyunca sürdürülen çalışmalar teknoloji destekli yöntemlerle yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri, termal kamera donanımlı dronla Toprakkale mevkisindeki dağlık alanda yaptığı taramada Kürüm'ün yerini tespit etti. Yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşılan Kürüm'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Ahmet Turan Kürüm ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
