Zigana Dağı'nda heyelan nedeniyle Gümüşhane-Trabzon yolunun bir şeridi kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu gevşeyen zeminden kopan kaya parçalarının yola yuvarlandığı olayda 2 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor ve temizlik çalışması sürüyor.
GÜMÜŞHANE- Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı, Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan oldu. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 2 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı