Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

NANCHANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin eski başkan yardımcısı ve eski eyalet vali yardımcısı Gao Xingfu, toplam 193 milyon yuandan (yaklaşık 28,76 milyon ABD doları) fazla rüşvet aldığı gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Yichun kentindeki Orta Halk Mahkemesi'nin pazartesi günü aldığı karara göre Gao, ömür boyu siyasi haklardan men edildi. Ayrıca Gao'nun kişisel mallarına el konulacak ve rüşvetten elde ettiği yasadışı kazançlar geri alınarak devlet hazinesine devredilecek.

Kararda, Gao'nun 2004 ile 2025 yılları arasında üstlendiği resmi görevlerini kullanarak proje sözleşmeleri, şirketlerin borsaya kote edilmesi ve ticari operasyonlar gibi konularda ilgili birim ve kişilere yardım sağladığı ve karşılığında toplam 193 milyon yuandan fazla para ve mülk kabul ettiği belirtildi.

Gao'nun aldığı rüşvetin özellikle büyük miktarda olduğuna ve devletin ve halkın çıkarlarına ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken mahkeme, Gao'nun işlediği suçların prensip olarak ölüm cezasını hak ettiğini vurguladı.

Öte yandan Gao'nun gözaltına alındıktan sonra suçlarını olduğu gibi itiraf ettiği, daha önce soruşturma makamlarınca bilinmeyen suçlarını da kendiliğinden açıkladığı, suçunu kabul ederek pişmanlık sergilediği belirtildi. Gao'nun rüşvet suçlarının bir kısmının tamamlanmadan teşebbüs aşamasında kaldığı ve yasadışı kazançların büyük bir kısmına el konduğu da ifade edildi. Mahkeme bu nedenlerle Gao'nun cezasının hafifletildiğini kaydetti.

Dava 10 Eylül'de kamuya açık şekilde görüldü.

Kaynak: Xinhua