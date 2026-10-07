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Zeytinburnu'nda tekstil işletmecisi A.P., alacak nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü

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Zeytinburnu'nda tekstil işletmecisi A.P., alacak nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü
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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde tekstil firması işletmecisi A.P. (26), iş merkezi önünde motosikletli 2 şüpheli tarafından alacak meselesiyle bıçaklandı. A.P. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler M.Y.H. (22) ve V.H. (25) hastanede yakalanıp adliyeye sevk edildi.

ZEYTİNBURNU'nda tekstil firması işletmecisi A.P. (26) bir iş merkezinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli tarafından alacak meselesi nedeniyle bıçaklandı. Şüpheliler M.Y.H. (22) ve V.H.(25) yakalanırken, A.P. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir iş merkezinin önüne gelen M.Y.H. ve V.H. tekstil firması işletmecisi A.P.'ye bıçakla saldırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, A.P. yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde A.P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER HASTANEDE YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler, bir hastanede tedavi altındayken yakalandı. Alacak meselesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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