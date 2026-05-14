Zeytinburnu'nda taksiciyi sokakta bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Zeytinburnu'nda aralarında husumet bulunan taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 7 Aralık 2025'te sanık Serkan Barlık'ın (28) Erhan Çiftçi'yi (31) bıçaklayarak öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen Bulut Yel, olay günü kavga sesi duyduğu için uyandığını, dışarı baktığında mahalleden tanıdığı sanık Barlık'ın yine mahalleden komşusu olan maktul Çiftçi'yi arka arkaya bıçakladığını gördüğünü ve sanığın olay yerinden kaçtığını söyledi.

Sanığın metruk bir binada bıçakla yakalandığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık Serkan Barlık'ın ifadesinde, Çiftçi ve babasıyla aralarında husumet bulunduğunu, ikisinin kendisini bir süre önce darbettiğini ancak şikayetçi olmadığını, olay günü ekmek almak için çıktığını, maktul Çiftçi'yle karşılaştığını ve maktulü birden fazla kez bıçakladığını beyan ettiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, maktul Çiftçi ile sanık Barlık'ın sokakta karşılaştığı, sanığın Çiftçi'nin üzerine yürüdüğü, elini arkaya atarak bir cisim çıkardığı, maktulün sanıktan kaçtığı, aralarında bir kovalamaca olduğu, maktulün yere düşmesi üzerine sanığın çıkardığı cismi maktule sapladığı, olayda tasarlanarak gerçekleştirilmediği ve ilk haksız hareketin sanık tarafından yapıldığına değinildi.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince hazırlanan otopsi raporuna göre, maktulün vücudunda 14 kesici delici alet yarası bulunduğu, her bir yaranın öldürücü nitelikte olduğu ve ölümün kesici delici alet yaralanmasından gelişen iç, dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Sanık Serkan Barlık'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması iddianamede talep edildi.

Sanığın yargılanmasına, ilerleyen günlerde iddianameyi kabul eden Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Olay

Erhan Çiftçi, çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta evinin yakınında bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı Serkan Barlık'ı saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Serkan Barlık tutuklanmıştı.