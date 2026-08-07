Zeytinburnu'nda Otomobil Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi
Zeytinburnu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Zeytinburnu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA