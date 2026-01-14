Haberler

Zeytinburnu'nda 3 kişinin yaralandığı kargo paketinin patlamasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralanması üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirenlerin alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu tespit edildi.

Zeytinburnu'nda, bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, bir sitenin girişindeki danışma noktasına gönderilen kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürütüldü.

Ekipler çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C'yi yakaladı, kargo talebinde kullanılan GSM hattı ile iletişim ağını da tespit etti.

İncelemelerde, hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlenirken, bu süreçte yer alan S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile M.K'nin saklanmasına yardım ettiği tespit edilen C.G. yakalandı.

Yapılan sorgulamada, M.K'nin kargo paketini kuryeye teslim ettiği, olayda yaralanan J.H. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu, bu nedenle böyle bir eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Patlama sırasında J.H. ile birlikte yaralanan 2 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Olay

Zeytinburnu'nda, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patlamıştı. Olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi

Başakşehir'in yıldızından sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız