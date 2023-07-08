Zeytinburnu'nda bulunan elektrik elektronik üzerine satış yapan mağazanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda korkutan yangın

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan elektrik elektronik üzerine satış yapan mağazanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Zeytinburnu Mevlana caddesi üzerinde bulunan ve elektrik elektronik mağazası olarak kullanılan iş yerinin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.