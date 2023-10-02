Zeytinburnu'nda istinat duvarı araçların üzerine çöktü! 4 otomobilde büyük hasar oluştu

Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinin istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Duvarın altında kalan otomobillerde büyük hasar oluşurken, olay yerine intikal eden ekiplerin çalışması devam ediyor.

4 ARAÇTA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Zeytinburnu Maltepe'de bulunan sanayi sitesinin istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Kuvvetli yağışın etkisiyle çöktüğü belirtilen duvarın altında kalan 4 araçta büyük hasar oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Otomobillerin üzerlerine düşen istinat duvarının etkisiyle hurdaya döndükleri görülürken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.