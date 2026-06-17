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Zeytinburnu'nda hırsızlar kendilerini takip eden ekiplerce suçüstü yakalandı

Zeytinburnu'nda hırsızlar kendilerini takip eden ekiplerce suçüstü yakalandı
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Zeytinburnu'nda bir eve girerek 55 bin lira ve 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın hırsız, polis tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan para sahibine teslim edilirken, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklandı.

ZEYTİNBURNU'nda bir eve girerek 55 bin lira ile 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın hırsız, kendilerini takip eden polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen para sahibine teslim edildi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu'nda 5 Haziran'da G.Y. ve A.Y.'ye ait eve giren hırsızlar, içeride buldukları 55 bin lira ile 2 bin 251 doları çalarak kaçtı. Mağdurların ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmadan tespit ettikleri 3 kadını sokakta düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kısa süre önce çaldıkları paranın tamamı ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan incelemede şüphelilerden S.A.'nın (28) 21, H.A.'nın (32) 44, E.G.'nin (21) ise 10 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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